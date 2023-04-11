4 фразы в постели, после которых мужчина сбежит

„А скажи, тебя ведь не смущает…“

Задавать вопросы мужчине относительно моментов вашего тела, которые вас смущают, во время секса — точно не лучшая идея. Если мужчина согласился с вами уединиться, можете быть уверены, что вы прошли его фейс- и бодиконтроль. Кроме того, ни один мужчина, который действительно хорошо к вам относится, не скажет правду. Да и подобными фразами о своих недостатках вы просто убьете все сексуальное напряжение. В следующий раз мужчина несколько раз подумает, стоит ли его удовольствие предварительного опроса с вашей стороны.

„Ты даже лучше, чем…“

Это ни разу не комплимент, кто бы не убеждал вас в обратном. Когда вы с партнером решили перейти на другой уровень в отношениях, то есть сексуальный, в ваших разговорах не должны присутствовать третьи лица, особенно ваши бывшие. Ни одни мужчина не будет счастлив, если вы начнете напоминать о своем предыдущем сексуальном опыте.

„Не включай свет!“

Хуже, чем вопросы о вашей внешности, может быть только ваше настойчивое желание скрыть свое тело от мужчины. Просьбы выключить свет, не снимать с вас какие-то детали одежды — все это заставит мужчину гадать, что же с вами не так. Уверенность женщины — один из самых возбуждающих моментов для любого мужчины. Не давайте повода, чтобы мужчина сомневался в вашей привлекательности.

„Не мни платье! Оно дорогое!“

Во время секса вас не должны стеснять вещи, и особенно вашу голову не должны занимать мысли о том, что мужчина испортит вещь. Пока вы будете убирать его руки с вашего дорогущего платья или белья, градус сексуального возбуждения будет нещадно падать. В некоторых случаях мужчина может психануть и вообще отказаться от близости. Вечер будет испорчен.