Микк Пярнитс в платье и на каблуках - сын Керсти Кальюлайд? Расследование провело именитое издание Reuters

Reuters начал расследовать распространявшееся в соцсетях в начале апреля фото, на котором прездиент Керсти Кальюлайд стоит рядом с писателем и активистом Микком Пярнитсом. Фото было сделано в августе 2020 года, когда тогдашний министр юстиции Райво Аэг вручал награды людям, которые внесли вклад в предотвращение насилия. На фото на Кальюлайд платье с цветочным принтом, а на Пярнитсе - розовое платье и туфли на высоком каблуке.

Подпись же под фото, с которой оно распространяется в зарубежных соцсетях, гласит, что это якобы президент Эстонии со своим сыном. За неделю публикация собрала 2,7 млн просмотров, 27 000 лайков и почти 6000 репостов. Это заставило отдел фактчекинга Reuters приняться за работу, чтобы разобраться, кто кому кем приходится.

Reuters связался с бывшим советником Керсти Кальюлайд Маттиасом Тамметом, который заверил издание, что Пярнитс не является никаким родственником Кальюлайд.

Сам Микк Пярнитс опроверг Reuters слухи о том, что он сын бывшего президента Эстонии, назвав их бредом. „Конечно же, я не ее сын. Мы никоим боком не родственники“, - сказал писатель.

Reuters добавил, что на самом деле у Кальюлайд есть три сына, но ни один из них - не Пярнитс. У бывшего президента два сына-подростка и один взрослый сын, который является сооснователем предприятия, которое занимается изготовлением подарков ручной работы.

Учитывая все вышесказанное, Reuters уверенно заявляет - подпись под фото ошибочная, Кальюлайд и Пярнитс не находятся друг с другом ни в каком родстве и уж тем более НЕ МАТЬ С СЫНОМ.