Хороший выбор! Алика Милова рассказала, какая прозвучавшая на „Евровидении“ песня ее самая любимая

„Сложный вопрос. Мне кажется, когда Maneskin выиграли, то для меня это была серьезная победа, та как я с рождени слушала рок-музыку. В моей семье очень любят рок-музыку, я никогда не была любителем поп-музыки и обожаю рок“, - рассказала Алика Милова YouTube-каналу Shane's Eurovision Review.

Алика считает, что после победы Maneskin молодежь стала больше слушать рок-музыку.

На вопрос о том, песня кого из конкурентов ей больше всего нравится, она ответила, что песня„EAEA“ певицы Бланки Паломы, которая представляет Испанию. Алика добавила, что эта песня была бы для нее вызовом в вокальном плане.

11 мая на втором полуфинале „Евровидения“ в Ливерпуле Алика Милова выступит с песней „Bridges“. Финал „Евровидения“ пройдет 13 мая.