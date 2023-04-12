Света Бень и Галя Чикис выступят в Таллинне в баре „Света“ 30 апреля

Полноформатная коллаборация двух легенд беларусской сцены Светы Бень (экс-“Серебряная свадьба“) и Гали Чикис (Chikiss), артисток с очень разносторонним творческим бэкграундом. В новом дуэте Света отвечает за стихи и песни, а Галя за аранжировки и саунд-продюсирование. Первый альбом проекта под названием „Приём!“ был записан в Берлине и увидел свет 16 декабря 2022 года.

В концертных выступлениях проекта целая гамма эмоций — от безнадежного отчаяния до отчаянной надежды. Не хватает только одного — веселья, к отсутствию которого, кажется, все уже начали привыкать. Но есть радость. Или хотя бы ожидание той радости, когда на твой сигнал откликнется кто-то другой, среди зияющей пустоты и кромешной тьмы. И ты уже не один. А вас уже двое, а может и намного больше, и они держатся на этой волне, несмотря на бурю и ураган вокруг. Если в этих песнях и есть лирический герой, то он вовсе не Герой. Он очень смущен. Он хорошо понимает - предыдущий опыт неприменим к реальности, которая раскрылась, как острая стальная пружина. Он ничего не знает теперь об определенном мире. Кроме одного неизменного факта: когда один человек держит другого за руку, говорит с ним, как с самим собой, делится всем, что имеет, — это значит, что не все потеряно.



Света Бень: „Наш дуэт родился внезапно и радостно, как все хорошее. Я давно слежу за творчеством Гали Чикис и очень люблю ее музыку: за интеллигентность, экспериментальность и разнообразие. А этим летом я попросила Галю, которая сейчас живет в Берлине, немного помочь мне с маленьким берлинским концертом — сыграть несколько песен вместе. Галя согласилась, а результат превзошел ожидания. И тогда мы решили продолжить сотрудничество. На данный момент мы отыграли несколько совместных концертов и записали полноформатный альбом, который выйдет через несколько недель.“



Галя Чикис:„Мы со Светой знакомы очень давно, выросли на соседних улицах Витебска и даже ходили в разное время в одну и ту же 29 школу, но я даже подумать не могла, что такая коллаборация случится. Мы встретились в моей берлинской студии накануне концерта, и как-то сразу всё сыграли. Я настроила камеру телефона и выложила первое импровизационное видео на „Зеркальный шар“ в интернет. Был сильный фидбэк. Это откликнулось в сердцах многих людей. И после берлинского концерта-стрима, который многие посмотрели, стало понятно, что эти песни надо делать, они нужны и важны для многих.“

