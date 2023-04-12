Сегодня в Йыхви состоится премьера третьей части трилогии про аптекаря Мельхиора

В последней части трилогии, наряду с уже известными по предыдущим фильмам главными действующими лицами Мяртеном Метсавийром, Маарьей Йоханной Мяги и Ало Кырве появятся и новые персонажи, которых сыграли Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Мартин Вейнманн, Андрес Мяхар и Ян Ууспыльд.

По словам режиссера Элмо ​​Нюганена, первая часть цикла историй про Мельхиора завершится с выходом третьего фильма: „Заключительный акт трилогии – самый длинный и, безусловно, самый напряженный из всех трех картин. Этот фильм, пожалуй, мой любимый. Я хотел поставить Мельхиора в пограничные ситуации – перед трудными этическими выборами. Я хотел посмотреть, выйдет ли он оттуда живым, и очень за него переживал“.

Нюганен подчеркнул, что, хотя вместе кинокартины составляют единое целое, каждую историю можно рассматривать и как отдельный художественный фильм. Первый и второй фильмы уже можно посмотреть на онлайн-платформах Telia и Elisa.

Специальные показы со вступительным словом создателей картины состоятся 12 апреля в Йыхви, 13 апреля в Тарту, 15 апреля на Сааремаа и 19 апреля в Вильянди.

„Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“. Сюжет:

Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.

Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.

Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...