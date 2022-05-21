Сегодня в Йыхви состоится премьера третьей части трилогии про аптекаря Мельхиора
12 апреля в 19:00 в Йыхви в кинотеатре Apollo состоятся премьера третьей части средневековой криминальной трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ для региона Ида-Вирумаа и встреча с создателями картины, где будут присутствовать режиссер Элмо Нюганен, исполнитель главной роли Мяртен Метсавийр и продюсер Вейко Эскен.
В последней части трилогии, наряду с уже известными по предыдущим фильмам главными действующими лицами Мяртеном Метсавийром, Маарьей Йоханной Мяги и Ало Кырве появятся и новые персонажи, которых сыграли Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Мартин Вейнманн, Андрес Мяхар и Ян Ууспыльд.
По словам режиссера Элмо Нюганена, первая часть цикла историй про Мельхиора завершится с выходом третьего фильма: „Заключительный акт трилогии – самый длинный и, безусловно, самый напряженный из всех трех картин. Этот фильм, пожалуй, мой любимый. Я хотел поставить Мельхиора в пограничные ситуации – перед трудными этическими выборами. Я хотел посмотреть, выйдет ли он оттуда живым, и очень за него переживал“.
Нюганен подчеркнул, что, хотя вместе кинокартины составляют единое целое, каждую историю можно рассматривать и как отдельный художественный фильм. Первый и второй фильмы уже можно посмотреть на онлайн-платформах Telia и Elisa.
Специальные показы со вступительным словом создателей картины состоятся 12 апреля в Йыхви, 13 апреля в Тарту, 15 апреля на Сааремаа и 19 апреля в Вильянди.
„Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“. Сюжет:
Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.
Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.
Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...
Фильмы про аптекаря Мельхиора в прошлом году привлекли в эстонские кинотеатры больше зрителей, чем любая другая кинокартина: первую часть посмотрели около 130 000 человек, а вторую – более 86 000 человек. Помимо Эстонии, в прошлом году „Аптекарь Мельхиор“ был показан в 10 странах мира, а в 2023 году выйдет в еще нескольких.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книгам героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
В главных ролях снялись: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар, Яан Ууспыльд.