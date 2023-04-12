„На Первый канал возвращается „Кто хочет стать миллионером?“ с новой ведущей Юлианной Карауловой. Только не спрашивайте меня, кто это. Погуглите. В контексте этой новости важно, что она уже вела программы на ТВ, а также в 2017 году обнесла наше не самое интеллектуальное казино на 3 миллиона рублей в паре с другим телеведущим Тимуром Соловьёвым.

Выглядело это, надо сказать, довольно подозрительно. Но если меня тогда и обманули, то я не понял, как. А не пойман - не вор.

Ну, а Дмитрию Диброву, чтобы не грустил, дали вновь повести „Антропологию“ на том же Первом канале после полуночи“,- сообщил Илья Бер на своей Facebook странице.