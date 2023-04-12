В России требуют признать Ахеджакову „иноагентом“ и возбудить уголовное дело о госизмене

В своем Telegram-канале Бородин заявил, он будет просить возбудить в отношении Ахеджаковой три уголовных дела. Как он сообщил, актрису надо наказать по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и за возбуждение ненависти. Мужчина надеется на фидбек от власти.

„Я не знаю, что движет Ахеджаковой, но она перешла все грани. И сейчас нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее, так как Лия Ахеджакова – это самый настоящий предатель России. Нужно возбудить уголовное дело в отношении Ахеджаковой по ст. 280.3 и 282 УК РФ, а также лишить званий и наград, присвоенных последней в Российской Федерации, гражданства РФ“, – пишет в соцсетях активист.

Он утверждает, что Лия Ахеджакова спонсирует ВСУ, дает интервью украинским СМИ, где желает стране скорейшей победы. К слову, в интернете и правда распространялась информация, что селебрити якобы написала пост, в котором сообщила о помощи украинской армии. Однако спустя время она опровергла эту публикацию, назвав ее фейком.

Звезда кинематографа заявление Бородина пока не прокомментировала. Кстати, она недавно уволилась из московского „Современника“, в котором служила с 1977 года. Как сообщают источники, женщина ушла по собственному желанию, „в связи с чем трудовые отношения с ней не могут быть продолжены“.