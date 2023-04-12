„Тайная любовница“ Путина Кабаева засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце на мероприятии в честь самой себя

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая, вероятно, является любовницей Владимира Путина, посетила закрытие фестиваля художественной гимнастики имени самой себя в Сочи. На мероприятии „Алина-2023“ Алина появилась в непривычном для себя наряде. Если точнее, то дело не в самом образе, а в его цене. После ряда скандальных разоблачений, раскрывающих, что россиянка носит люксовые бренды за сотни тысяч долларов, она решила надеть скромное черное платье отечественного производства, пишет obozrevatel.