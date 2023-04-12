„Тайная любовница“ Путина Кабаева засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце на мероприятии в честь самой себя
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая, вероятно, является любовницей Владимира Путина, посетила закрытие фестиваля художественной гимнастики имени самой себя в Сочи. На мероприятии „Алина-2023“ Алина появилась в непривычном для себя наряде. Если точнее, то дело не в самом образе, а в его цене. После ряда скандальных разоблачений, раскрывающих, что россиянка носит люксовые бренды за сотни тысяч долларов, она решила надеть скромное черное платье отечественного производства, пишет obozrevatel.
Вероятно, кичиться люксовыми брендами Кабаевой запретили, а пиарщики поспешили создать ей образ неприхотливой патриотки.
Так, черное платье длины миди с короткими рукавами-фонариками на гимнастке – это творение российского бренда Ellyme. В интернет-магазине компании эта модель продается почти за 30 тыс. рублей (336 евро).
На Кабаевой также заметили серьги от российской ювелирной фирмы Crystalline Jewellery за скромные для „любовницы“ Путина 12 тыс. рублей (134 евро). А ведь раньше российская „Ева Браун“ красовалась в украшениях от британского бренда Graff, стоимость которых превышала 9 тыс. долларов (8 200 евро).
Кроме того, на безымянном пальце правой руки гимнастки заметили обручальное кольцо. Поговаривают, что Кабаева надевает его не первый раз.