Принц Гарри посетит коронацию короля Карла III, но без Меган

Коронация Карла III состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве, на нее приглашены более 2 тыс. гостей.

Участие принца Гарри в коронации будет первым его мероприятием как члена королевской семьи с момента выхода сенсационных мемуаров под названием Spare (“Запасной“). В этой книге он описал свою жизнь и развитие конфликта с родственниками.

В день коронации сын Гарри и Меган Арчи будет отмечать свой четвертый день рождения.

В своей книге Гарри нелицеприятно отзывается о своем брате принце Уильяме, который, по версии Гарри, однажды дошел до рукоприкладства в разгар возникшего между ними конфликта.

Прошлые заявления Гарри и его жены, сделанные ими в различных интервью, окончательно испортили отношения между братьями.

Букингемский дворец и члены королевской семьи никогда не комментируют выпады в свой адрес. Единственный раз это произошло после выхода скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфрид, в котором они обвинили членов семьи в расизме и создании невыносимых условий жизни для Меган.

Тогда дворец сдержанно заявил, что воспоминания членов королевской семьи об упомянутых событиях несколько отличаются от заявлений герцога и герцогини Сассекских.

Однако в ходе последующих визитов принца Гарри в Великобританию - на похороны его деда принца Филиппа, затем на празднования Платинового юбилея королевы, а затем и на ее похороны - принц Уильям вел себя крайне холодно и отстраненно по отношению к брату.