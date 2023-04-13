Жуки-камикадзе, ксеноморфы и растения-людоеды: 10 самых жутких угроз из космоса

Пока дальние полеты к звездам остаются лишь мечтой, даже высадка на очень близкий по вселенским меркам Марс людям еще не по силам. И, может, оно и к лучшему - никто не знает, какие существа могут обитать в других звездных системах и какую опасность эти создания представляют для человечества.

В честь годовщины первого полета человека в космос (12 апреля 1961 года - ровно 62 года назад - советский космонавт Юрий Гагарин поднялся на орбиту Земли и сделал один оборот вокруг планеты) вспоминаем самых запоминающихся инопланетных тварей, которые когда-либо появлялись на большом экране.

Нечто

В одном из самых известных хорроров 80-х годов загадочное инопланетное существо на протяжении многих тысяч лет дремало во льдах Антарктиды. Вероятно, планета так бы и осталась в целости и сохранности, если бы в один прекрасный группа норвежских ученых не решила установить в регионе полярную станцию, невольно пробудив инопланетного гостя. Кошмарное существо из „Нечто“ Джона Карпентера претендует на звание короля всех монстров из космоса — с его универсальной способностью повторять облик любого живого существа и поразительной неубиваемостью этот пришелец способен буквально за несколько дней захватить весь мир. Если, конечно, захочет.

Космические жуки

В сатирической фантастике „Космический десант“ Пола Верховена полчища гигантских жуков, объединенных единым разумом, борются с группой десантников с Земли. Помимо устрашающего облика так называемые арахниды могут похвастаться непоколебимым инстинктом хищника и абсолютно гениальными стратегическими маневрами. В фильме у насекомых имеются собственные подразделения с жуками-камикадзе и кровососущими летунами, которые никогда не упускают возможность высосать из противника как можно больше мозгов. К счастью, действие „Космического десанта“ разворачивается не на Земле, в противном случае у человечества банально не было бы ни единого шанса на спасение.

Чужой