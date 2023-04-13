Жуки-камикадзе, ксеноморфы и растения-людоеды: 10 самых жутких угроз из космоса
От скользкого ксеноморфа до поглощенного властью Таноса — на протяжении последних тридцати лет кинематографисты упорно (и нередко очень талантливо!) запугивали зрителей невообразимыми монстрами из космоса, пишет delfi.lv
Пока дальние полеты к звездам остаются лишь мечтой, даже высадка на очень близкий по вселенским меркам Марс людям еще не по силам. И, может, оно и к лучшему - никто не знает, какие существа могут обитать в других звездных системах и какую опасность эти создания представляют для человечества.
В честь годовщины первого полета человека в космос (12 апреля 1961 года - ровно 62 года назад - советский космонавт Юрий Гагарин поднялся на орбиту Земли и сделал один оборот вокруг планеты) вспоминаем самых запоминающихся инопланетных тварей, которые когда-либо появлялись на большом экране.
Нечто
В одном из самых известных хорроров 80-х годов загадочное инопланетное существо на протяжении многих тысяч лет дремало во льдах Антарктиды. Вероятно, планета так бы и осталась в целости и сохранности, если бы в один прекрасный группа норвежских ученых не решила установить в регионе полярную станцию, невольно пробудив инопланетного гостя. Кошмарное существо из „Нечто“ Джона Карпентера претендует на звание короля всех монстров из космоса — с его универсальной способностью повторять облик любого живого существа и поразительной неубиваемостью этот пришелец способен буквально за несколько дней захватить весь мир. Если, конечно, захочет.
Космические жуки
В сатирической фантастике „Космический десант“ Пола Верховена полчища гигантских жуков, объединенных единым разумом, борются с группой десантников с Земли. Помимо устрашающего облика так называемые арахниды могут похвастаться непоколебимым инстинктом хищника и абсолютно гениальными стратегическими маневрами. В фильме у насекомых имеются собственные подразделения с жуками-камикадзе и кровососущими летунами, которые никогда не упускают возможность высосать из противника как можно больше мозгов. К счастью, действие „Космического десанта“ разворачивается не на Земле, в противном случае у человечества банально не было бы ни единого шанса на спасение.
Чужой
Жуткая научно-фантастическая франшиза Ридли Скотта превратила тихий уют космоса в пугающе холодную темноту, в недрах которой ждет своего часа группа склизких тварей самого разнообразного масштаба. Одно из главных достоинств „Чужого“ заключается в том, что монстры из фильма никогда не останавливаются в развитии — с каждой новой частью они все больше и больше эволюционируют, заманивая людей в свои смертельные ловушки. Существо, созданное по мотивам произведений Ханса Гигера — само воплощение человеческого страха. Как бы упорно герои фильмов не пытались от него избавиться, Чужой всегда находит способ отложить яйца в нужное время и нужном месте.
Растение-людоед
В ретро-мюзикле „Магазинчик ужасов“ гигантское растение, получившее милое человеческое имя Одри, упорно пытается захватить мир. Основное преимущество Одри заключается в его, на первый взгляд, абсолютной беззащитности. В конце концов, кто в здравом уме будет бояться комнатного цветка? Пусть и очень кровожадного. Подобного монстру из „Чужого“ Одри способна размножаться и распространять свои семена по всей планете, порождая множество маленьких растений-убийц, готовых без зазрения совести заживо проглотить любого человека. Вероятно, одна из главных уязвимостей Одри заключалась в том, что она довольно сильно ограничена в передвижениях и, как ни странно, крайне зависима от солнца и полива.
Клоуны из космоса
В комедийном хорроре Стивена Чиодо „Клоуны-убийцы из открытого космоса“ нашу планету пытаются захватить… гигантские клоуны в мешковатых костюмах и париками из ваты. И, как ни странно, их нарочито безвкусные, китчевые образы с душевыми белыми масками и пулеметами, стреляющими попкорном, действительно пугают до дрожи. Возможно, дело в том, что за последние несколько лет образ клоуна в человеческом сознании утратил любой намек на благодушие. В наше время клоун чаще всего ассоциируется не с забавным балагуром из цирка, а с жутким Пеннивайзом из дилогии по роману Стивена Кинга.
Мерцание
В фантастическом триллере „Аннигиляция“ Алекса Гарленда группа женщин-ученых отправляется в лесную зону, где когда-то упал метеорит. Вместе с метеоритом на планету приземлилось мерцающее нечто, не имеющее имени или даже адекватной физической формы. Тем не менее это существо ужасно опасно, поскольку может искажать ДНК живых организмов, трансформируя их в нечто совершенно новое, далекое от земной природы. По мере развития событий территорий, захваченных пришельцем, становится все больше. И если бы не героические усилия главной героини в исполнении Натали Портман, оно бы вполне могло трансформировать весь окружающий нас мир.
Танос
В фантастическом блокбастере „Мстители: Война бесконечности“ человечество сталкивается с Таносом — воинственным титаном из далекого космоса, владеющим Перчаткой бесконечности. С помощью этого артефакта Танос способен превращать материю во что угодно и даже перемещаться во времени и пространстве. Команда Мстителей начинает самоотверженную борьбу с инопланетным захватчиком, которым движет дикая идея уничтожить 50% человечества, чтобы снабдить оставшихся достаточным количеством ресурсов. Увы, несмотря на все усилия супергероев, злодею все-таки удается реализовать свой коварный план. При таком раскладе радует лишь одно: во вселенной Marvel у каждого есть шанс повернуть время вспять или вовсе — переместиться в параллельную вселенную.
Хищник
Еще один культовый монстр из 80-х — быстрые, атлетичные и пугающе умные Хищники на протяжении тридцати лет пытаются сделать людей своими рабами. Ко всеобщему облегчению, безуспешно. Хищники берут не только физической силой, но и передовыми технологиями, которые помогают им выслеживать и атаковать предполагаемых жертв, находясь на большом расстоянии. Как правило, Хищники не чувствуют себя гостями на нашей планете, они — полноправные захватчики, обладающими полным набором преимуществ для того, чтобы раз и навсегда стереть человечество с лица Земли.
Гигантская розовая масса
В классическом хорроре „Капля“ таинственный инопланетянин прибывает на планету вместе с упавшим метеоритом. Вид у пришельца не самый пугающий: желеобразная розовая масса больше всего похожа на гигантскую жвачку „Хубба Бубба“. Однако стоит ему войти в реактивный режим, сразу становится понятно — спастись от такого товарища будет непросто. Капля имеет уникальную способность поглощать все, что плохо лежит — книгу, собаку или даже человека. Каждое новое поглощение помогает ей увеличивать массу и заполнять собой все больше и больше территории Земли. В финале фильма масса достигает размера двухэтажного дома, но, к счастью, продолжает оставаться уязвимой.
Инопланетные стручки
В фильме „Вторжение похитителей тел“ студенистые инопланетные семена дрейфуют на Землю, вырастают в стручки и медленно, но верно подбираются к человеческим жилищам. Как правило, стручки захватывают тело во время сна — в тот момент, когда наше сознание максимально уязвимо. Населенное паразитами тело уже не может отвечать за себя, оно полностью подчинено воле пришельцев. В этом, пожалуй, и заключается главная опасность инопланетных стручков — их визуальное присутствие в организме незаметно, а поведение абсолютно не агрессивно. Жертва теряет себя, не успев испугаться и даже осознать происходящее.