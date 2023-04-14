Анастасия Коваленко-Кылварт рассказала, как закрутился роман с Михаилом Кылвартом: я и не думала, что он неженатый!

В интервью Коваленко-Кылварт призналась, что политики не говорили открыто о своем браке, потому что не хотели афишировать отношения. „Поэтому много времени проводили вместе, создавали свой мир, не выходя из дома. Мы редко куда-то выходили“, - описала она начало державшихся в секрете отношений. Об их браке стало известно год назад.

Как и можно было предполагать, Коваленко и Кылварта свела вместе работа. Михаил Кылварт старше своей супруги на 14 лет. Он приметил ее еще несколько лет назад в Таллиннском горсобрании, когда он был председателем, а она членом.

„Забавно, что мы очень долго вообще не общались и не обменялись ни одним словом. Прошло довольно много времени, прежде чем мы первый раз официально начали ближе общаться“, - вспоминает в интервью Коваленко-Кылварт.

Девушка признается, что и предположить не могла, что такой важный политик, как Кылварт, мог ей интересоваться. „Я и подумать не могла, что такой интересный молодой человек может быть еще неженатым“, - призналась она. Ведь СМИ писали что-то о второй половине Кылварта, а к тому же у него есть дочь. Когда Коваленко-Кылварт назвала своего мужа „молодым человеком“, Кылварт рассмеялся.

Хотя политики сначала между собой не общались, Кылварт говорит, что сразу заметил, что в зале горсоборания сидит „одна интересная девушка“.