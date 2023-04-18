„Не могу ничего с этим поделать!“ Самая известная эстонка в Финляндии оправдывает свои неисчислимые штрафы

В интервью Ilta-Sanomat блогер и звезда телевидения Эрна Хуско призналась, что уже свыклась с тем, что практически ежедневно получает злые комментарии и сообщения. Больше всего народ злит то, как она нарушает различные правила и законы. Летом 2022 года журнал Seiska даже наградил ее титулом „королевы неаккуратной парковки“.

Кроме парковочных штрафов Хуско также получила штрафы за превышение скорости и вождение автомобиля без водительских прав, пишет IS. Девушка является одной из самых популярных блогеров в Финляндии и ездит на автомобиле Mercedes Benz GLC 300e 4matic с персонализированным номером ERN-4.

Хуско говорит, что многие люди требуют, чтобы ее лишили прав. Сама же она считает, что ни в чем не виновата. „Иногда я спешу и не могу припарковаться. Не могу ничего с этим поделать! Моя жизнь иногда такая бешеная, что нет времени посмотреть по сторонам“, - объяснила она свое поведение.

Девушка 60 говорит, что ее время - деньги, поэтому она лучше заплатит штраф в 60 евро. По ее словам, это будто бы плата за то, что она не нашла места для парковки. „Если мой автомобиль не блокирует ни одну дорогу, то все хорошо. Другие могут сосредоточиться на своей жизни и ездить на велосипеде“, - ответила она критикам.

Эстонка считает, что она жертва пагубных стереотипов, так как она блондинка и увеличила себе грудь. Она отмечает, что ни светлые волосы, ни силикон в груди не влияют на то, сколько у человека извилин.