Стала известна баснословная сумма, которую российская блогерша Лерчек заработала за 2022 год

Пока семья Чекалиных остается без связи, а их коллеги опасаются подозрительного стука в дверь, „Известия“ публикуют занятную и довольно впечатляющую статистику. Так вот, Ассоциация блогеров и агентств (АБА) и сервис аналитики и управления социальными сетями LiveDune решили провести исследование и подсчитать доходы девяти российских блогеров-инфобизнесменов за прошлый год. В результате выяснилось, что, как бы ни трясло экономику страны, у интернет-властителей людских умов дела явно идут вверх. Исследование показало, что суммарно доход девяти выбранных блогеров составил больше 4 миллиардов рублей (44,4 млн евро), что на 24% больше по сравнению с 2021 годом, пишет super.