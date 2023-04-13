Стала известна баснословная сумма, которую российская блогерша Лерчек заработала за 2022 год(1)
Пока семья Чекалиных остается без связи, а их коллеги опасаются подозрительного стука в дверь, „Известия“ публикуют занятную и довольно впечатляющую статистику. Так вот, Ассоциация блогеров и агентств (АБА) и сервис аналитики и управления социальными сетями LiveDune решили провести исследование и подсчитать доходы девяти российских блогеров-инфобизнесменов за прошлый год. В результате выяснилось, что, как бы ни трясло экономику страны, у интернет-властителей людских умов дела явно идут вверх. Исследование показало, что суммарно доход девяти выбранных блогеров составил больше 4 миллиардов рублей (44,4 млн евро), что на 24% больше по сравнению с 2021 годом, пишет super.
А теперь о каждом по порядку. Почетное первое место в списке блогеров-богачей занимает печально известная Лерчек — ее доход в 2022 году составил больше миллиарда рублей(11,1 млн евро)! Дальше по списку Александра Митрошина с внушительными 650 миллионами рублей(7,2 млн евро) и почти не отстающий Аяз Шабутдинов с 600 миллионами рублей (6,6 млн евро). Уже чуть более скромным заработком может похвастаться Оксана Самойлова (5,5 млн евро), Гоар Аветисян (5,5 млн евро) и Елена Блиновская (5 млн евро). Ну а последними финишируют Виктория Боня, заработавшая за год 2,7 миллионов евро, Инна Тлиашинова — 2,2 миллионов и Надин Серовски — 1,6 миллионов.