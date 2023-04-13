Врач-проктолог рассказал, в каком случае анальный секс приводит к раку(7)
Если вы прямо сейчас затрудняетесь ответить себе на вопрос: „Анальный секс — можно или категорически нет?“, приводим экспертное мнение кандидата медицинских наук, хирурга, флеболога и проктолога Дехисси-Гольбрехт Муад Альфредовича, пишет super
„Природа нам говорит, что так нельзя: все же эта область функционально приспособлена для дефекации, а не любви и репродукции, — рассказывает доктор в Telegram-канале доктора Юлии Щербатой „Щербатова: про здоровье“. — Но сегодня 21 век, мы все разные, и я, как врач-проктолог, не вправе указывать человеку, как ему жить“. Дехисси-Гольбрехт Муад Альфредович говорит, что, когда к нему приходит пациент со словами: „Я этим занимаюсь и хочу продолжать“, убеждать его, что это очень вредно, он не станет. Поскольку обычно просто нет смысла, человек все равно будет делать что считает нужным. Но при этом доктор обязательно проконсультирует пациента, как минимизировать вред и риски.
„Главное правило — защита. Семяизвержение внутрь категорически запрещено: научно доказано, что это приводит к раку прямой кишки. Дело в том, что сперматозоиды на самом деле очень агрессивные ребята, они буквально „сверлят“, когда идут. У женщины во влагалище есть специальная смазка, продуманная природой, которая смягчает их агрессивное воздействие. В прямой кишке такой смазки нет, и никакие лубриканты в этом плане ее не заменят. Сперма значительно раздражает нежные ткани и может привести к онкологии — да, это доказанный факт“, - говорит доктор.
Также доктор предупреждает, что стенка прямой кишки не обеспечивает барьерной функции к вирусам и ЗППП. Так что да, защита и специальная смазка обязательны. Впрочем, как и обследование с целью убедиться, что нет никаких трещин, воспалений и ранок. Вообще, при малейшем дискомфорте, измененных ощущениях эксперт настоятельно советует сразу прекратить и обратиться к врачу.