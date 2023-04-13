Врач-проктолог рассказал, в каком случае анальный секс приводит к раку

„Природа нам говорит, что так нельзя: все же эта область функционально приспособлена для дефекации, а не любви и репродукции, — рассказывает доктор в Telegram-канале доктора Юлии Щербатой „Щербатова: про здоровье“. — Но сегодня 21 век, мы все разные, и я, как врач-проктолог, не вправе указывать человеку, как ему жить“. Дехисси-Гольбрехт Муад Альфредович говорит, что, когда к нему приходит пациент со словами: „Я этим занимаюсь и хочу продолжать“, убеждать его, что это очень вредно, он не станет. Поскольку обычно просто нет смысла, человек все равно будет делать что считает нужным. Но при этом доктор обязательно проконсультирует пациента, как минимизировать вред и риски.