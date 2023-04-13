Почему у Путина нет телеграм-канала? Отвечает Кремль

Об этом он сказал во время общения с участниками провластной „Мастерской новых медиа“, передает „Медуза“ .

„В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?“ — заявил Песков.