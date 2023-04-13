Шоубиз
13.04.2023, 17:26

Почему у Путина нет телеграм-канала? Отвечает Кремль

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RUSSIA-BELARUS/
RUSSIA-BELARUS/
ФОТО: SPUTNIK | Scanpix

Президент РФ Владимир Путин не пользуется соцсетями, в том числе у него нет телеграм-канала, потому что „его движение ловит весь мир“, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об этом он сказал во время общения с участниками провластной „Мастерской новых медиа“, передает „Медуза“.

„В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?“ — заявил Песков.

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