13.04.2023, 17:26
Почему у Путина нет телеграм-канала? Отвечает Кремль(1)
ФОТО: | Scanpix
Президент РФ Владимир Путин не пользуется соцсетями, в том числе у него нет телеграм-канала, потому что „его движение ловит весь мир“, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Об этом он сказал во время общения с участниками провластной „Мастерской новых медиа“, передает „Медуза“.
„В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?“ — заявил Песков.