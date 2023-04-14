Лайма Вайкуле вступилась за Меладзе после скандала в Куршевеле

Накануне Лайма выступила в защиту вновь оскандалившегося Валерия Меладзе. Напомним, что в начале апреля артист отдыхал вместе с женой в Куршевеле. Именно там его настигли украинские журналисты с вопросами о его позиции. Ролик, на котором видно, что Валерий отказывается говорить на эту тему, распространился по Сети и вызвал много споров.

В интервью на YouTube-канале „И Грянул Грэм“ Лайма рассказала, что не так давно общалась с Меладзе. Она вспомнила про его выступление в Израиле:

„Кстати, все говорили, что его концерт в Тель-Авиве провалился. Но Алла Пугачева была на этом концерте. Она говорила, что это было потрясающе. Это было какое-то караоке — пел весь зал. В оперном театре. Лучше зала не бывает“.

В тот день Алла Борисовна и сама опубликовала видео в блоге с подписью:

„Должна огорчить врунов, говорящих о „провальных“ концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!“



Став гостьей программы „Воздух“ на YouTube-канале „Ходорковский Live“ Лайма Вайкуле заявила, что сейчас считает Меладзе лучшим певцом в России.

Комментируя случай со скандальным роликом в Куршевеле, она возмутилась тому, что кто-то вообще пытается обвинять певца.

Напомним, что все произошло во время прогулки Валерия и Альбины Джанабаевой по французскому горнолыжному курорту. Согласившись на короткое интервью, певец не сразу догадался, какой вопрос ему могут задать. Но, когда понял, сразу замахал руками и предложил журналисту пообщаться без камеры.

У Лаймы этот инцидент вызвал много эмоций.

„Кто эти люди, которые разбирают, что он сказал, что не сказал, где и что он делал? Каждый хочет подойти к нему сфотографироваться, спросить что-то, обнять. Свобода слова — это святое! И что бы он не говорил! Он хотел быть со всеми по-хорошему. Мне кажется, это стремление любого артиста“, — говорит Вайкуле.

По ее словам, Валерий абсолютно ко всем людям относится с глубоким уважением: