„Алла будет петь“: Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку мамы, которая покинула Россию

Так, композиция в поддержку Аллы Борисовны вышла сегодня 14 апреля – накануне ее 74-летия (артистка родилась 15 апреля 1949-го).

Песня получила символическое название „Алла будет петь“.

Как известно, хотя Орбакайте и остается в России, пока Пугачева перебралась с маленькими детьми в Израиль, она поддерживает теплые отношения с мамой.

Стоит отметить, что выход песни в поддержку матери Орбакайте анонсировала практически сразу после того, как в России следственный комитет объявил о проверке исполнительницы и ее упомянутого выше старшего сына-эмигранта Никиты Преснякова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Напомним, после начала войны Алла Борисовна с мужем, пародистом и шоуменом Максимом Галкиным и их общими детьми покинули Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение.

Пугачева публично попросила признать ее „иноагентом“, поскольку она солидарна с антивоенными призывами своего супруга.