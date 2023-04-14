ВИДЕО | Так высоко - как ей не страшно?! Смотрите, где Алика Милова сняла видео-открытку от Эстонии для „Евровидения“

Видео того, как Алика Милова снимает открытку от Эстонии, опубликовали в среду на официальном аккаунте „Евровидения“ в Twitter. В нем она идет по снегу в направлении Таллиннской телебашни, прежде чем подняться на самый верх.

Затем на Алику надевают ремни безопасности - и она выходит на открытую смотровую платформу на высоте 175 метров! При этом сама певица признается, что она больше взволнована, чем напугана.

Знакомящие с участниками песенного конкурса „Евровидения“ открытки снимали в 111 местах по всей Европе, на каждой открытке будут кадры из Великобритании, которая принимает конкурс, Украины, победившей в прошлом году, и страны исполнителя.

Открытки – это 40-секундные видеоролики, представляющие выступления музыкантов на конкурсе „Евровидение“ в полуфиналах и финале. Открытки снимали с помощью дронов, а также 360-градусных камер.

Эстонию представляет Алика Милова с песней „Bridges“, которая выступит во втором полуфинале четвертой. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.