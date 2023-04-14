ФОТО | Санна Марин после долгого времени появилась на публике вместе с мужем, но камер избегала как огня

В Финляндии подобно Эстонии в четверг принял присягу новый созым парламента. Чтобы отметить это, финские политики собрались вечером в концертном зале Musiikkitalo в Хельсинки на праздничный гала-вечер, пишет Iltalehti. Присутствовала и Санна Марин, а многие источники утверждают, что вместе с ней был и ее муж.

Стоит отметить, что пара всячески избегала камер. Для этого они даже пришли на праздник через отдельную дверь, чтобы зоркие глаза папарацци их не заметили.

Все же Марин выставила в своем Instagram фото с мухем Маркусом. Пара улыбается и позирует на фото вместе с вице-мэром Хельсинки Насимой Размияр и ее мужем.







