ФОТО | Санна Марин после долгого времени появилась на публике вместе с мужем, но камер избегала как огня
В Финляндии активно обсуждают отношения покидающей должность премьер-министра Санны Марин (37) и ее мужа Маркуса Ряйкконена (37). Пара появилась вместе на публике спустя большое количество времени, но при этом камер они избегали как огня.
В Финляндии подобно Эстонии в четверг принял присягу новый созым парламента. Чтобы отметить это, финские политики собрались вечером в концертном зале Musiikkitalo в Хельсинки на праздничный гала-вечер, пишет Iltalehti. Присутствовала и Санна Марин, а многие источники утверждают, что вместе с ней был и ее муж.
Стоит отметить, что пара всячески избегала камер. Для этого они даже пришли на праздник через отдельную дверь, чтобы зоркие глаза папарацци их не заметили.
Все же Марин выставила в своем Instagram фото с мухем Маркусом. Пара улыбается и позирует на фото вместе с вице-мэром Хельсинки Насимой Размияр и ее мужем.