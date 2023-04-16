Певица Жанна Агузарова сделала пластику и вернула прежнюю внешность

Долгое время артистка выступала в образе „марсианки“. Теперь она избавилась от широких бровей и вернула свои изначальные черты.

Прежде Агузарова была солисткой группы „Браво“, с которой исполняла многие хиты, такие как „Желтые ботинки“, „Верю я“, „Чудесная страна“, „Старый отель“ и „Кошки“. В 1991 году певица начала сольную карьеру, записав „Русский альбом“, а затем уехала в США.