16.04.2023, 10:00
Певица Жанна Агузарова сделала пластику и вернула прежнюю внешность(3)
ФОТО: screenshot
Певица Жанна Агузарова опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свое новое лицо после нескольких пластических операций. Снимок появился в ее Telegram-канале.
Долгое время артистка выступала в образе „марсианки“. Теперь она избавилась от широких бровей и вернула свои изначальные черты.
Прежде Агузарова была солисткой группы „Браво“, с которой исполняла многие хиты, такие как „Желтые ботинки“, „Верю я“, „Чудесная страна“, „Старый отель“ и „Кошки“. В 1991 году певица начала сольную карьеру, записав „Русский альбом“, а затем уехала в США.