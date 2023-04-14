В субботу в T1 будет жарко: состоится показ белья и концерт Уку Сувисте

На показе белья, который начнется в 14:00, можно будет увидеть современную моду сквозь призму непохожих друг на друга тел. Шоу напомнит о том, что идеальное тело – индивидуальное для каждого человека понятие. Программу шоу составит известный танцор, хореограф и преподаватель движения Сийм Тынисте. На сцену выйдут лучшие танцоры Эстонии, можно будет увидеть выступление воздушных гимнастов из труппы OMAtsirkus.

По окончании шоу-показа белья выступит Уку Сувисте с группой, а после концерта желающие смогут взять у исполнителя автограф (раздавать карточки для автографов будут на месте).

Начало традиции серии концертов в T1 было положено в 2022 году. В нынешнем году в центре уже успели выступить Стефан и Лийс Лемсалу.

Весенние мероприятия T1 начнутся уже в пятницу, 14 апреля, когда House of Marsten откроет в центре двухдневную поп-ап распродажу. Представлены будут такие бренды, как Vans, Dickies и New Era.