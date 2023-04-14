Готовы к концерту? Альбом „Memento Mori“ знаменитого коллектива Depeche Mode – это идеальная смесь мрачности и разных текстур
Ждать осталось недолго! Единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode состоится 6 августа на Таллиннском певческом поле. Чтобы скрасить ожидание этого события, коллектив выпустил долгожданный, пятнадцатый, студийный альбом под названием „Memento Mori“. На разогреве на таллиннском концерте Depeche Mode выступит молодой немецкий коллектив Hope. Думаете, что Германия поставляет только тяжелую музыку? Ошибаетесь!
Представьте, что в Берлине наших дней основывают Portishead… Добавьте к этому легендарного немецкого мастера перформанса Йозефа Бойса, который исполосовывает участников коллектива стальной щеткой и выводит их на сцену в силосной башне. Примерно таким Gesamtkunstwerk (нем. всеобъемлющее произведение искусства) можно охарактеризовать сущность и музыку Hope. „Наши песни рождаются в демистифицированном, джентифицированном и лишенном искусства пространстве, которое известно также как Берлин“, – рассказывают участники коллектива Кристина Бёрш-Супан, Фабиан Хёнес, Мартин Кнорц и Филлип Стаффа. „Единственным ответом обществу в нынешней ситуации может быть самое радикальное, самое прямое и самое сводное искусство!“
Нет никаких сомнений в том, что Hope как нельзя лучше подходит для разогрева публики на таллиннском концерте Depeche Mode, особенно теперь, когда вышел альбом „Memento Mori“ и звучание этих двух коллективов заметно перекликается между собой. Альбом был встречен одинаково положительно как критиками, так и фанатами группы.
The New York Times охарактеризовала его как деликатную темноту, Rolling Stone похвалил характерную для пластинки музыкальную красоту и лирическую глубину. Associated Press поэтично описывает, как музыка Depeche Mode, охваченная любовью, смотрит в бездну и просит: люби меня в ответ..! В Великобритании фанаты через Guardian радуются тому, что крупнейший в мире культовый коллектив вернулся, да еще и с альбомом, который представляет собой идеальную смесь зловещего настроения и электронных текстур, которые варьируются от интенсивных до эфемерных.
Этот альбом Depeche Mode решили посвятить смертности, но их музыкальный вклад, конечно, всемогущ и преодолевает все временные и пространственные границы. В создании „Memento Mori“ также участвовали Джеймс Форд и Марта Салоньи. Аудиодорожки, записанные в период пандемии, поначалу звучат довольно мрачно, но приводят к мощному и освобождающему заключительному аккорду.
Одноименный тур в поддержку своего нового альбома Depeche Mode начали в конце марта в Калифорнии. В Европу коллектив вернется в мае, и на Таллиннском певческом поле выступит 6 августа. Группа Hope, которая будет выступать на разогреве, была создана в Германии относительно недавно и сейчас с успехом покоряет чарты в мире поп-музыки.
Музыку этого коллектива, только что выпустившего свой второй альбом, характеризуют как нестареющую классику, в которой, тем не менее, присутствует больше темного и дистопического вайба, чем во всех сезонах Black Mirror, вместе взятых. Их самый известный сингл называется „Shame“. Он вошел в дебютный альбом коллектива, который был выпущен в 2017 году и записывался в заброшенном туберкулезном диспансере – чтобы максимально точно передать духовную изоляцию и одиночество. Теперь коллектив объединяется с легендарными Depeche Mode в их мировом турне, чтобы разогревать публику перед выступлением хедлайнеров.
Тур „Memento Mori“ уже обрел невероятную популярность – продано более двух миллионов билетов. Это один из крупнейших туров Depeche Mode за все время их существования – у коллектива запланировано 81 шоу, и это значит, что их турне станет одним из самых глобальных в 2023 году.
Продавшие свыше 100 миллионов пластинок и выступившие перед более чем 35 миллионами фанатов, Depeche Mode по-прежнему развиваются и сохраняют свое влияние на мир музыки. Depeche Mode является неиссякаемым источником вдохновения как для фанатов, критиков, так и для других артистов. Коллектив не останавливается на достигнутом, поэтому альбом „Memento Mori“ и одноименный тур в его поддержку можно считать новейшей главой их неподражаемого и крепнущего наследия.
Таллиннский концерт Depeche Mode состоится 6 августа 2023 года на Таллиннском певческом поле. Информация о билетах можно найти в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.