Готовы к концерту? Альбом „Memento Mori“ знаменитого коллектива Depeche Mode – это идеальная смесь мрачности и разных текстур

Представьте, что в Берлине наших дней основывают Portishead… Добавьте к этому легендарного немецкого мастера перформанса Йозефа Бойса, который исполосовывает участников коллектива стальной щеткой и выводит их на сцену в силосной башне. Примерно таким Gesamtkunstwerk (нем. всеобъемлющее произведение искусства) можно охарактеризовать сущность и музыку Hope. „Наши песни рождаются в демистифицированном, джентифицированном и лишенном искусства пространстве, которое известно также как Берлин“, – рассказывают участники коллектива Кристина Бёрш-Супан, Фабиан Хёнес, Мартин Кнорц и Филлип Стаффа. „Единственным ответом обществу в нынешней ситуации может быть самое радикальное, самое прямое и самое сводное искусство!“

Нет никаких сомнений в том, что Hope как нельзя лучше подходит для разогрева публики на таллиннском концерте Depeche Mode, особенно теперь, когда вышел альбом „Memento Mori“ и звучание этих двух коллективов заметно перекликается между собой. Альбом был встречен одинаково положительно как критиками, так и фанатами группы.

The New York Times охарактеризовала его как деликатную темноту, Rolling Stone похвалил характерную для пластинки музыкальную красоту и лирическую глубину. Associated Press поэтично описывает, как музыка Depeche Mode, охваченная любовью, смотрит в бездну и просит: люби меня в ответ..! В Великобритании фанаты через Guardian радуются тому, что крупнейший в мире культовый коллектив вернулся, да еще и с альбомом, который представляет собой идеальную смесь зловещего настроения и электронных текстур, которые варьируются от интенсивных до эфемерных.

Этот альбом Depeche Mode решили посвятить смертности, но их музыкальный вклад, конечно, всемогущ и преодолевает все временные и пространственные границы. В создании „Memento Mori“ также участвовали Джеймс Форд и Марта Салоньи. Аудиодорожки, записанные в период пандемии, поначалу звучат довольно мрачно, но приводят к мощному и освобождающему заключительному аккорду.