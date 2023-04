Готовы к концерту? Альбом „Memento Mori“ знаменитого коллектива Depeche Mode – это идеальная смесь мрачности и разных текстур

The New York Times охарактеризовала его как деликатную темноту, Rolling Stone похвалил характерную для пластинки музыкальную красоту и лирическую глубину. Associated Press поэтично описывает, как музыка Depeche Mode, охваченная любовью, смотрит в бездну и просит: люби меня в ответ..! В Великобритании фанаты через Guardian радуются тому, что крупнейший в мире культовый коллектив вернулся, да еще и с альбомом, который представляет собой идеальную смесь зловещего настроения и электронных текстур, которые варьируются от интенсивных до эфемерных.