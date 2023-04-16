Культура
16.04.2023, 12:00

В Таллинне выступит украинская рок-группа „Пошлая Молли

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pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

5 мая на сцене ночного клуба Cathouse состоится большой концерт украинской группы „Пошлая Молли“, сообщает портал balticevents.info. Выступление пройдет в рамках концертного тура по странам Европы.

„Пошлая Молли“ - украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка в Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.

Группа основана в 2016-м году. За годы существования коллектива музыканты выпустили 5 альбомов и сняли 10 клипов, которые суммарно собрали более 80 миллионов просмотров на Youtube.

Музыканты в Таллинне представят песни из нового альбома, а также исполнят свои популярные работы. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Piletilevi.

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