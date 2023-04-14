Умер отец Константина Богомолова

О горе в семье сообщил сам Константин Богомолов. Режиссер не стал вдаваться в подробности произошедшего.

„Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром“, — лишь отметил он.

К слову, Юрий Александрович Богомолов появился на свет в 1937 году в Ленинграде. В свое время он окончил ВГИК. Впоследствии Богомолов-старший работал в редакции журнала „Искусство кино“, в газете „Известия“, а также был колумнистом различных изданий.

Много лет Юрий Александрович состоял в браке с кинокритиком Ольгой Ульяновой. У супругов двое детей — Ольга, ставшая сценаристом, и Константин, посвятивший себя театральной деятельности.



В сентябре 2019 года Константин Богомолов женился на эпатажной журналистке Ксении Собчак. Свадьба пары была неординарной — в загс оба приехали на катафалке. Юрий Александрович как-то высказывался по этому поводу.

„Прекрасная идея. Это в стиле режиссерского дарования моего сына. Я ни о чем не знал. Я вижу это впервые, но я оценил“, — заявлял он в беседе с представителями прессы.