16.04.2023, 14:00
Концертный директор Шнурова объяснил „исчезновение“ артиста(2)
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Концертный директор Сергея Шнурова рассказал, куда пропал лидер группы „Ленинград“. Об этом сообщает РИА „Новости“.
По словам представителя певца, Шнуров взял отпуск в честь 50-летнего юбилея. Исполнитель удалился из соцсетей и уже какое-то время не посещает публичные мероприятия, так как решил отдохнуть сцены.
„Он в отпуске, и пока не доступен для прессы“, – рассказал концертный директор.
При этом директор не стал уточнять, где конкретно находится Шнуров, а также когда исполнитель вернётся из отпуска.