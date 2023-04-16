Объявлена программа 76-го Каннского кинофестиваля: В конкурсе нет ни одного фильма из Украины и России
Год назад казалось — по меньшей мере, при взгляде из Европы, — что нет для мировых кинофестивалей ничего важнее событий в Украине. В программе Канн-2023 нет ни одного фильма на эту тему и ни одной картины, снятой режиссерами Украины или России. По меньшей мере, пока что (оргкомитет обещает на днях дополнить программу еще несколькими именами и названиями), пишет Антон Долин для портала Meduza.
Слухи и ожидания нескольких фильмов, о которых говорили годами, в последние недели подтвердились несколькими объявлениями: в Каннах покажут „Убийц цветочной луны“ Мартина Скорсезе — 200-миллионный детективный вестерн, где встретятся два его любимых актера, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо; пятую часть саги о неутомимом археологе — „Индиана Джонс и колесо судьбы“ с Харрисоном Фордом (впервые в режиссерском кресле не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд); сериал Сэма Левинсона («Эйфория“) „Кумир“ с певцом The Weeknd в главной роли; короткий метр Педро Альмодовара о любви двух ковбоев „Странная жизнь“ с Педро Паскалем и Итаном Хоуком, а также — на церемонии открытия — „Жанну Дюбарри“ француженки Майвенн с Джонни Деппом в роли Людовика XV. Причем все это вне конкурса.
Среди других именитых участников Канн, не претендующих на „Золотую пальмовую ветвь“, — такие классики, как 82-летний испанец Виктор Эрисе («Закрыть глаза“, первый фильм режиссера за 30 лет), лауреат „Оскара“ Стив Маккуин с монументальной документальной картиной об истории Амстердама „Оккупированный город“ и мастер японского кино и ТВ Такеси Китано с самурайской комедией „Шея“, поставленной по его собственному роману — эту работу 76-летний автор называет прощальной.
Основной конкурс, который рассудит жюри под руководством прошлогоднего победителя, дважды лауреата „Золотой пальмовой ветви“ Рубена Эстлунда, выглядит еще более интригующе. В нем есть абсолютно новые имена — Каутер Бен Ханья («Четыре дочери“) и Рамата-Тулайе Си («Банель и Адама“), а есть ветераны, уже побеждавшие в Каннах, — например, итальянец Нанни Моретти («Солнце будущего“), японец Хирокадзу Корээда («Монстр“) или турок Нури Бильге Джейлан («О сухих травах“). Будут и дважды лауреат „Золотой пальмовой ветви“ из Великобритании Кен Лоуч («Старый дуб“), и классик из Германии Вим Вендерс: он не только покажет в конкурсе снятые в Японии „Идеальные дни“ о чистильщике общественных туалетов, роль которого сыграл почитаемый артист Кодзи Якусе, но и представит вне конкурса снятый в 3D документальный фильм „Ансельм“ о великом современном художнике Ансельме Кифере.
Из числа фаворитов публики и критиков, которым до сих пор не доводилось взять главный каннский приз, можно назвать американца Уэса Андерсона с очередной напичканной звездами ностальгической комедией „Город астероидов“, британского клипмейкера Джонатана Глейзера с экранизацией Мартина Эмиса „Зона интересов“ и финна Аки Каурисмяки с новым трагифарсом о рабочем классе „Опавшие листья“: у него, как и у Эрисе и Китано, этот фильм знаменует возвращение в кино после рекордно длинной паузы.
Не менее сильными претендентами можно считать как минимум двух постановщиц из Европы — итальянку Аличе Рорвахер («Химера“) и австрийку Джессику Хауснер («Клуб Зеро“). Есть свои фан-клубы и у других конкурсантов с репутацией культовых — скандально известной француженки Катрин Брейя («Прошедшим летом“), строгого итальянца Марко Беллоккьо («Похищенный“), изысканного мэтра американского независимого кино Тодда Хейнса («Май декабрь“) и эклектичного вьетнамца Чань Ан Хунга, снявшего во Франции романтическую драму о высокой гастрономии „Страсть Додэн-Буффана“ с Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимелем. Самый же необычный участник конкурса — непримиримый китайский диссидент Ван Бин, чей многочасовой неигровой эпос „Молодость“ напоминает о тенденции последнего фестивального сезона: равноправии документалистов с режиссерами авторского кино.
Программа пестрит громкими именами и амбициозными обещаниями. Неизбежно прозвучат уже традиционные обвинения Канн в том, что те варятся в собственном соку, не допуская в игру новых участников. Однако самая престижная из параллельных программ „Особый взгляд“ состоит в основном из дебютных картин, а конкурсы „Двухнедельника режиссеров“ и „Недели критики“ еще не объявляли. Так что, если вы устали от повторяющихся фамилий, подождите около месяца, и новые открытия вам практически гарантированы. Каннский фестиваль откроется 16 мая, имена победителей объявят 27 мая.