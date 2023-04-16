Объявлена программа 76-го Каннского кинофестиваля: В конкурсе нет ни одного фильма из Украины и России

Слухи и ожидания нескольких фильмов, о которых говорили годами, в последние недели подтвердились несколькими объявлениями: в Каннах покажут „Убийц цветочной луны“ Мартина Скорсезе — 200-миллионный детективный вестерн, где встретятся два его любимых актера, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо; пятую часть саги о неутомимом археологе — „Индиана Джонс и колесо судьбы“ с Харрисоном Фордом (впервые в режиссерском кресле не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд); сериал Сэма Левинсона («Эйфория“) „Кумир“ с певцом The Weeknd в главной роли; короткий метр Педро Альмодовара о любви двух ковбоев „Странная жизнь“ с Педро Паскалем и Итаном Хоуком, а также — на церемонии открытия — „Жанну Дюбарри“ француженки Майвенн с Джонни Деппом в роли Людовика XV. Причем все это вне конкурса.

Среди других именитых участников Канн, не претендующих на „Золотую пальмовую ветвь“, — такие классики, как 82-летний испанец Виктор Эрисе («Закрыть глаза“, первый фильм режиссера за 30 лет), лауреат „Оскара“ Стив Маккуин с монументальной документальной картиной об истории Амстердама „Оккупированный город“ и мастер японского кино и ТВ Такеси Китано с самурайской комедией „Шея“, поставленной по его собственному роману — эту работу 76-летний автор называет прощальной.