Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла изнанку проекта

Кросс рассказала, что участие в „Звездах в Африке“ благоприятно сказалось на ней.

„Я поменялась там в лучшую сторону. Спасибо огромное этому проекту, потому что я узнала ту Карину, которую вообще не знала, не видела, и она вообще другая“, — призналась она.

Блогерша отметила, участники шоу голодают на проекте, из-за чего испытывают стресс.

„Почему рейтинги такие безумные? Потому что люди находятся реально в критических условиях, и они выдают то, что в обычной жизни, когда у тебя есть шницель, картошечка, ты не выдаешь эти эмоции. Потому что ты сытый, ты не в состоянии стресса находишься“, — пояснила она.

Помимо этого, Кросс добавила, что сложность для многих участников представляет то, что им приходится жить и спать в одном помещении с людьми, с которыми ранее они были незнакомы, передает rambler.

В сентябре 2022 года одного из участников „Звезд в Африке“ госпитализировали. Его увезли на скорой со съемочной площадки. У него возникла сильная боль в животе, которая не прошла даже после приема таблеток.

На проблемы с питанием жаловался и другой участник шоу — резидент Comedy Club Роман Юнусов. По его словам, на проекте участники питаются только бобами и маисом, которые „буквально бетонируются в твоем желудке. Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что перенес голод на проекте легче, чем другие его участники.