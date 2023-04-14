ФОТО | Танцоры все ближе к победе! Первый полуфинал „Перетанцуй всех!“ уже сегодня на ETV+
В пятницу в 20:30 на ETV+ выйдет первый полуфинал шоу „Перетанцуй всех!“ - все ближе подбираемся к тому, чтобы определить самого лучшего танцора Эстонии!
В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов – один из них станет победителем танцевального шоу.
Развлекательное шоу талантов „Перетанцуй всех!“ впервые представит телезрителям ETV+ талантливых танцоров, для которых танец – это любовь и образ жизни, вне зависимости от их возраста, происхождения и танцевального стиля.
Более сотни конкурсантов, от сольных танцоров до коллективов, подали заявки на участие в предварительных турах, проводимых в разных местах Эстонии. В конкурсные туры шоу вышли 24 участника, среди которых любители уличных и современных танцев, а также исполнители народных и спортивных бальных танцев. Среди конкурсантов есть представители из Украины, Беларуси и Молдовы.