ФОТО | Танцоры все ближе к победе! Первый полуфинал „Перетанцуй всех!“ уже сегодня на ETV+

В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов – один из них станет победителем танцевального шоу.

Развлекательное шоу талантов „Перетанцуй всех!“ впервые представит телезрителям ETV+ талантливых танцоров, для которых танец – это любовь и образ жизни, вне зависимости от их возраста, происхождения и танцевального стиля.

Более сотни конкурсантов, от сольных танцоров до коллективов, подали заявки на участие в предварительных турах, проводимых в разных местах Эстонии. В конкурсные туры шоу вышли 24 участника, среди которых любители уличных и современных танцев, а также исполнители народных и спортивных бальных танцев. Среди конкурсантов есть представители из Украины, Беларуси и Молдовы.