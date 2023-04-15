Таллиннский хор Capella Veneta приглашает на бесплатный пасхальный концерт в Доме Хопнера

Cмешанный хор Capella Veneta под управлением дирижера Юлии Ааре исполнит русскую духовную музыку, произведения эстонских и других композиторов. Концертмейстер - Оксана Коткас.

Концерт также можно будет посмотреть в прямом эфире ПО ССЫЛКЕ.