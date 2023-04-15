15.04.2023, 22:13
Таллиннский хор Capella Veneta приглашает на бесплатный пасхальный концерт в Доме Хопнера
ФОТО: | Pressifoto
16 апреля в 14:00 в Доме Хопнера состоится бесплатный Пасхальный концерт таллиннского смешанного хора Capella Veneta.
Cмешанный хор Capella Veneta под управлением дирижера Юлии Ааре исполнит русскую духовную музыку, произведения эстонских и других композиторов. Концертмейстер - Оксана Коткас.
Место: Hopneri maja/Дом Хопнера, Raekoja plats, 18
Начало в 14:00.
Вход свободный!
Концерт также можно будет посмотреть в прямом эфире ПО ССЫЛКЕ.