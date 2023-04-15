Культура
15.04.2023, 22:13

Таллиннский хор Cappella Veneta приглашает на бесплатный пасхальный концерт в Доме Хопнера

 
Смешанный хор Cappella Veneta
Смешанный хор Cappella Veneta
ФОТО: Александр Хмыров | Pressifoto

16 апреля в 14:00 в Доме Хопнера состоится бесплатный Пасхальный концерт таллиннского смешанного хора Cappella Veneta.

Cмешанный хор Cappella Veneta под управлением дирижера Юлии Ааре исполнит русскую духовную музыку, произведения эстонских и других композиторов. Концертмейстер - Оксана Коткас.

Место: Hopneri maja/Дом Хопнера, Raekoja plats, 18

Начало в 14:00.

Вход свободный!

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Концерт также можно будет посмотреть в прямом эфире ПО ССЫЛКЕ.


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