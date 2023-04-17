ФОТО | В T1 можно было увидеть потрясающий показ белья и концерт Уку Сувисте

Певец, пианист, автор песен и музыкальный продюсер Уку Сувисте выступил со своей группой для многочисленных фанатов, а после концерта раздавал желающим автографы.

На шоу-показе белья, поставленном известным танцовщиком и хореографом Сиймом Тынисте, можно было увидеть современную моду сквозь призму непохожих друг на друга тел. Стилистами шоу выступили Эвелин Лыокене и Ангела Аадусоо из Kopli Couture. На сцену вышли лучшие танцоры Эстонии, а с умопомрачительной программой выступили воздушные гимнасты из труппы OMAtsirkus.