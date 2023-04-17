ФОТО | Молодая невеста бизнесмена Олега Сынаялга поделилась романтичной фотографией пары

Девушка добавила подпись - цитату Дензела Вашингтона "Почему мы закрываем глаза, когда молимся, плачем, целуемся или мечтаем? Потому что самое прекрасное в жизни не видится, а чувствуется сердцем“.

Девушка Сынаялга, которая значительно моложе его, обнародовала их отношения в социальных сетях в январе этого года. Ранее предприниматель рассказал изданию Kroonika о своей новой возлюбленной подробнее и поведал, что новые отношения пришли в его жизнь всего через несколько месяцев после смерти жены Вийви в августе 2021 года.