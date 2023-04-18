Шоубиз
18.04.2023, 14:00

Внезапно: певица Лийна Ариадне и блогер Мартти Педаник решили уехать из Эстонии

 (4)
Martti ja Liina Ariadne Pedanik.
Martti ja Liina Ariadne Pedanik.
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Год назад поженившиеся ютубер Мартти Педаник и певица Лийна Ариадне Педаник сейчас проводят свои последние дни в Эстонии, так как вскоре пара вместе со своей собакой планируют переезд на другой конец земного шара.

Звездная чета появилась в эфире Kanal2, где они рассказали, что решили попрощаться с Эстонией. Мартти рассказал, что у него возникла возможность сотрудничать с каналом на Youtube, у которого есть несколько миллионов подписчиков. Поэтому пара переезжает в США.

„Когда-то вернемся оттуда умнее и, возможно, богаче“, - пошутил ютубер и добавил, что пара улетает в США уже 1 мая.

Лийна Аридане также считает это отличной возможностью, чтобы развиваться как певица и сотрудничать с американскими композиторами.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии