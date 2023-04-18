Внезапно: певица Лийна Ариадне и блогер Мартти Педаник решили уехать из Эстонии

Звездная чета появилась в эфире Kanal2, где они рассказали, что решили попрощаться с Эстонией. Мартти рассказал, что у него возникла возможность сотрудничать с каналом на Youtube, у которого есть несколько миллионов подписчиков. Поэтому пара переезжает в США.