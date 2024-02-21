21.02.2024, 08:00
ТОГДА И СЕЙЧАС | Их имена все еще на слуху или канули в лету? Что стало с победителями шоу „Эстония ищет суперзвезду“
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Недавно на TV3 закончился очередной сезон шоу „Эстония ищет суперзвезду“, где победу одержал Ант Нурхан. Что же стало с победителями предыдущих восьми сезонов - удалось ли им стать настоящими звездами эстонского шоубизнеса или же они постепенно канули в лету?
Шоу „Эстония ищет суперзвезду“ впервые было показано на телеканале TV3 в 2007 году. Программа не только позволила своим участникам раскрыть свои таланты, но и подарила Эстонии новых суперзвёзд. По результатам голосования зрителей в восьми предыдущих сезонах победу одержали следующие участники: Биргит Саррап, Яна Каск, Отт Лепланд, Лийc Лемсалу, Расмус Ряндвеэ, Юри Поотсманн, Уудо Сепп и Алика Милова.