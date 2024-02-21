ТОГДА И СЕЙЧАС | Их имена все еще на слуху или канули в лету? Что стало с победителями шоу „Эстония ищет суперзвезду“

Недавно на TV3 закончился очередной сезон шоу „Эстония ищет суперзвезду“, где победу одержал Ант Нурхан. Что же стало с победителями предыдущих восьми сезонов - удалось ли им стать настоящими звездами эстонского шоубизнеса или же они постепенно канули в лету?