Каменских призналась, верит ли в измены Потапа, и раскрыла правду об отношениях с ним

Настя утверждает, они с Потапом пытаются поддерживать друг друга и сохранять теплые отношения в такое непростое время.

„Мы не разводимся с мужем, не развелись и не разведемся. Пока что точно. Когда мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми. Мы, как тандем, пытаемся друг друга поддерживать, у нас ничего не изменилось, все хорошо“, – объяснила Каменских.

Певица ответила на еще один вопрос, который волнует всех поклонников звездной семьи. Каменских назвала заявления певицы Gip C о домогательствах Алексея Потапенко „хайпом“ и желанием построить успешную карьеру с помощью имен известных людей. Она четко дала понять – в измены любимого не верит.

„Мы с Лешей такие артисты, мы всегда строили нашу карьеру с помощью таланта и труда. Кто-то делает это иным способом, пытается за счет чужого имени и славы себе сделать пиар. Могу разочаровать этих людей, потому что в перспективе результат будет очень маленьким. Чем-то это нужно будет подкреплять. Была вспышка, немножко об этом поговорят и все“, – прокомментировала скандал с подопечной шоумена звезда.