HÕFF стучится в дверь. Опубликована вся программа фестиваля!
Молодая пара находит дом своей мечты, и мало того – дом еще и выполняет все их желания. Но, к сожалению, за все в жизни нужно платить.
Оригинальная комедия ужасов „Домовладельцы“ испанцев Пабло Арагуэса и Марты Кабреры как нельзя лучше вписывается в программу Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики, учитывая наш чахнущий рынок недвижимости.
Вчера фестиваль объявил программу, билеты уже поступили в продажу.
Крупнейший фестиваль жанрового кино в странах Балтии, который пройдет в Хаапсалу 28-30 апреля, представит зрителям 30 фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько кинопрограмм и ряд специальных мероприятий.
Фестиваль откроет фильм-сказка„Сампо“1959 года, в котором одну из главных ролей играет Эве Киви, отмечающая в начале мая свое 85-летие. На открытии фестиваля выступит группа Winny Puhhвместе с детским хором, а церемонии впервые будет предшествовать велопробег Tour d'ÖÖ по призрачным местам Хаапсалу.
Чем еще удивит в этом году HÕFF?
- В центре внимания – первые, редко показываемые фильмыКим Ки Дука.
-„Урок ужаса от Сандера“, часть 2.
- Урмас Ээро Лийв разгадывает тайну века в спектакле-лекции„По следам загадки гибели группы Дятлова“.
- Конкурс новых эстонских жанровых фильмов – эксклюзивная возможность увидеть фильм Райна Ранну„Ребенок-машина“до выхода в широкий прокат.
-„Буратино панк“– специальная программа, посвященная Пиноккио, знаменитой деревянной кукле Карло Коллоди, и его вариациям.
-„Бессмертный“– финский Рэмбо дает жару нацистам в блокбастере Ялмари Хеландера, который выйдет на экраны США одновременно с HÕFF.
- Подкаст„Темные часы“у всех на глазах превращает страшный рассказ Г.Ф. Лавкрафта „Обитающий во мраке“ в радиоспектакль.
-„Все страхи Бо“– долгожданная сюрреалистическая комедия ужасов Ари Астера.
HÕFF объявит расписание мероприятий на следующей неделе.
Билет на фестиваль стоит 7 евро, билет со скидкой 6 евро, а билет на фильм и церемонию открытия 15 евро. Цена абонемента 65 евро.
Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики проходит уже в восемнадцатый раз.
Информация о HÕFF здесь.