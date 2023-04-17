HÕFF стучится в дверь. Опубликована вся программа фестиваля!

Оригинальная комедия ужасов „Домовладельцы“ испанцев Пабло Арагуэса и Марты Кабреры как нельзя лучше вписывается в программу Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики, учитывая наш чахнущий рынок недвижимости. Вчера фестиваль объявил программу, билеты уже поступили в продажу. Крупнейший фестиваль жанрового кино в странах Балтии, который пройдет в Хаапсалу 28-30 апреля, представит зрителям 30 фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько кинопрограмм и ряд специальных мероприятий.

Фестиваль откроет фильм-сказка „Сампо“ 1959 года, в котором одну из главных ролей играет Эве Киви, отмечающая в начале мая свое 85-летие. На открытии фестиваля выступит группа Winny Puhhвместе с детским хором, а церемонии впервые будет предшествовать велопробег Tour d'ÖÖ по призрачным местам Хаапсалу.



Чем еще удивит в этом году HÕFF?



- В центре внимания – первые, редко показываемые фильмы Ким Ки Дука .



- „Урок ужаса от Сандера“ , часть 2.



- Урмас Ээро Лийв разгадывает тайну века в спектакле-лекции „По следам загадки гибели группы Дятлова“ .



- Конкурс новых эстонских жанровых фильмов – эксклюзивная возможность увидеть фильм Райна Ранну „Ребенок-машина“ до выхода в широкий прокат.



- „Буратино панк“ – специальная программа, посвященная Пиноккио, знаменитой деревянной кукле Карло Коллоди, и его вариациям.



- „Бессмертный“ – финский Рэмбо дает жару нацистам в блокбастере Ялмари Хеландера, который выйдет на экраны США одновременно с HÕFF.



- Подкаст „Темные часы“ у всех на глазах превращает страшный рассказ Г.Ф. Лавкрафта „Обитающий во мраке“ в радиоспектакль.



- „Все страхи Бо“ – долгожданная сюрреалистическая комедия ужасов Ари Астера.



HÕFF объявит расписание мероприятий на следующей неделе.



Билет на фестиваль стоит 7 евро, билет со скидкой 6 евро, а билет на фильм и церемонию открытия 15 евро. Цена абонемента 65 евро.



Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики проходит уже в восемнадцатый раз.