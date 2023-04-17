Кино
17.04.2023, 21:12

HÕFF стучится в дверь. Опубликована вся программа фестиваля!

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

Молодая пара находит дом своей мечты, и мало того дом еще и выполняет все их желания. Но, к сожалению, за все в жизни нужно платить.

Оригинальная комедия ужасов „Домовладельцы“ испанцев Пабло Арагуэса и Марты Кабреры как нельзя лучше вписывается в программу Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики, учитывая наш чахнущий рынок недвижимости.

Вчера фестиваль объявил программу, билеты уже поступили в продажу.

Крупнейший фестиваль жанрового кино в странах Балтии, который пройдет в Хаапсалу 28-30 апреля, представит зрителям 30 фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько кинопрограмм и ряд специальных мероприятий.

Фестиваль откроет фильм-сказка„Сампо“1959 года, в котором одну из главных ролей играет Эве Киви, отмечающая в начале мая свое 85-летие. На открытии фестиваля выступит группа Winny Puhhвместе с детским хором, а церемонии впервые будет предшествовать велопробег Tour d'ÖÖ по призрачным местам Хаапсалу.

Чем еще удивит в этом году HÕFF?

- В центре внимания – первые, редко показываемые фильмыКим Ки Дука.

-„Урок ужаса от Сандера“, часть 2.

- Урмас Ээро Лийв разгадывает тайну века в спектакле-лекции„По следам загадки гибели группы Дятлова“.

- Конкурс новых эстонских жанровых фильмов – эксклюзивная возможность увидеть фильм Райна Ранну„Ребенок-машина“до выхода в широкий прокат.

-„Буратино панк“– специальная программа, посвященная Пиноккио, знаменитой деревянной кукле Карло Коллоди, и его вариациям.

-„Бессмертный“– финский Рэмбо дает жару нацистам в блокбастере Ялмари Хеландера, который выйдет на экраны США одновременно с HÕFF.

- Подкаст„Темные часы“у всех на глазах превращает страшный рассказ Г.Ф. Лавкрафта „Обитающий во мраке“ в радиоспектакль.

-„Все страхи Бо“– долгожданная сюрреалистическая комедия ужасов Ари Астера.

HÕFF объявит расписание мероприятий на следующей неделе.

Билет на фестиваль стоит 7 евро, билет со скидкой 6 евро, а билет на фильм и церемонию открытия 15 евро. Цена абонемента 65 евро.

Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики проходит уже в восемнадцатый раз.

Информация о HÕFF здесь.

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