ФОТО | Премия EFTA: лучшим фильмом стал „Калев“. Смотрите, как отдыхали сливки эстонской киноиндустрии на гала-вечере!

Всего вручена 31 награда, из которых 16 в категории кино и 15 в категории телевидения.

Триумфатором премии стал фильм „Калев“ - история о напряженном пути к победе легендарной эстонской баскетбольной команды в последнем чемпионате разваливающегося Советского Союза.

„Калев“ получил шесть премий (было 10 номинаций). Также стоит отметить, что лучшим оператором стал Макс Голомидов (документальный фильм „Ипподром“).

Несколько премий досталось связанным с Эстонским национальным телерадиовещанием (ERR) людям и проектам. Лучшим тележурналистом стал Михкель Кярмас (“Очевидец“), лучшим телесериалом - „Давай сбежим“ (Homme põgeneme), лучшим актером телесериала - Тийт Сукк (“EnsV“), лучшей передачей о реальной жизни - „Вот и мы!“ (Siin me oleme), которую ведет Мирьям Мыттус. Премию за вклад в эстонское телевидение получил Юхан Паадам, который долгое время занимался „Евровидением“ и эстонскими отборочными турами этого песенного конкурса. Полный список лауреатов смотрите здесь.

А вот как гости премии отдыхали на гала-вечере - смотрите галерею!