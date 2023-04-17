Шоубиз
17.04.2023, 14:00

Алла Пугачева показала новое фото из Израиля

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screenshot
screenshot
ФОТО: screenshot

В минувшее воскресенье Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях новую фотографию из Израиля. На снимке она предстала в свежем весеннем образе, пишет mail.

На фотографии Примадонна стоит в окружении цветов в светлом платье с широким ремнем. На ее одежде также виден цветочный принт.

Певица смотрит вдаль и счастливо улыбается.

„Со Светлой Пасхой всех!“ — лаконично подписала звезда публикацию.

Многие поздравили звезду ответно в комментариях.

Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.

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