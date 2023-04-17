17.04.2023, 14:00
Алла Пугачева показала новое фото из Израиля(4)
ФОТО: screenshot
В минувшее воскресенье Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях новую фотографию из Израиля. На снимке она предстала в свежем весеннем образе, пишет mail.
На фотографии Примадонна стоит в окружении цветов в светлом платье с широким ремнем. На ее одежде также виден цветочный принт.
Певица смотрит вдаль и счастливо улыбается.
„Со Светлой Пасхой всех!“ — лаконично подписала звезда публикацию.
Многие поздравили звезду ответно в комментариях.
Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.