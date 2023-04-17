Алла Пугачева показала новое фото из Израиля

На фотографии Примадонна стоит в окружении цветов в светлом платье с широким ремнем. На ее одежде также виден цветочный принт.

Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.