ФОТО | Ирину Шейк и Леонардо ДиКаприо подловили папарацци

Вместе звезды посетили вечеринку Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу и веселились до утра воскресенья. Издание Page Six публикует фотографию папарацци, на которой, как утверждается, запечатлены Ирина и Лео в компании их подруги, модели Стеллы Максвелл, пишет mail.

Фанаты реагируют на новость по-разному. Кто-то говорит, что Лео и Ирину связывает дружба и никаких отношений между ними быть не может. Кто-то вообще усомнился в утверждениях папарацци: мол, на фото верхняя часть лица звезды „Титаника» скрыта бейсболкой, не факт что это он.

Некоторые напоминают, что голливудский сердцеед предпочитает девушек не старше 25 лет. Ну, а самые преданные фанаты Ирины верят в ее воссоединение с экс-бойфрендом, другим голливудским актером Брэдли Купером, от которого у супермодели растет шестилетняя дочь Лея.

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