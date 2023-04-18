Снова первое место в Европе! ERR поднимает цену телефонного голосования по „Евровидению“

Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) следует правилу, что и в отборочном конкурсе Eesti Laul, и в „Евровидении“ за один голос нужно отдать 1,60 евро, что и так самая высокая цена среди всех стран в Европе, участвующих в песенном конкурсе.

Однако в январе этого года при голосовании за участников Eesti Laul цена повысилась на 10 центов и стала 1,70 евро за голос. Соответсвенно, эта же цена действует и для „Евровидения“, что снова ставит Эстонию на первое место по стоимости голоса. Ближе всех к нам находится Испания, где голос стоит для телезрителей 1,45 евро, а на третьем месте - Швейцария с 1,22 евро.

При этом Эстония не единственная, кто поднял цены - на подобный шаг решились также Украина, Израиль, Исландия, Австралия, Бельгия и Азербайджан. Однако есть и те, кто пошел против течения: например, Италия решила, что телезрителям нужно платить меньше... на один цент.