Кругосветное путешествие в мире вкусов! В Таллинне пройдет Фестиваль фильмов о еде

„Чтобы отпраздновать первый юбилей, мы решили предложить любителям кино впечатления в течение всего мая, чтобы каждый показанный документальный фильм можно было правильно „переварить“, а потом прийти в кинозал за новым „перекусом“, – сказала соорганизатор фестиваля Хелен Салувеэр. – Фильмы перенесут нас в Японию, Перу, Италию и США, то есть это как бы путешествие вокруг света через призму разных вкусов“.



Откроет фестиваль уже 2 мая картина „Mibu. Луна на тарелке“ (Mibu. La luna en un plato). Ее главные герои – 80-летний Хироёси и 81-летняя Томико Исида, которых называют богами японской кухни, а также их культовый ресторан Mibu в Гиндза, Токио. Mibu считают истинным эталоном и неисчерпаемым источником вдохновения, и в документальном фильме своими впечатлениями от этого особенного места поделятся лучшие шефы со всего мира – Ферран Адрия, Хосе Андрес, Андони Адурис, Альберт Раурих и другие. Здесь всего 20 м² и 8 посадочных мест, и каждый желающий сюда не попадет, потому что здесь ждут только своих и их знакомых.



Фестиваль фильмов о еде пройдет со 2 по 30 мая в кинотеатре Sõprus. Все картины на английском языке или с английскими субтитрами. Программу фестиваля можно найти по адресу www.toidufilmidefestival.ee, билеты продаются в кассах и на сайте кинотеатра Sõprus.