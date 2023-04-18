Ольга Бузова — обладательница абсолютного слуха и красивого голоса. По мнению Ольги Бузовой

„В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух, — это я знала всегда“, — отметила Бузова.

По словам исполнительницы, сейчас она занята съемками клипа на песню „Верни“. Артистка отметила, что ролик будет посвящен истории ее большой любви, которая разворачивалась в „бандитском Петербурге 90-х“. Она также призналась, что часто вспоминает и анализирует эту историю. Саму композицию певица назвала „саундтреком своей жизни“.

При этом несложные подсчёты показывают, что на момент окончания 90-х годов Ольге не было и 14 лет. Кажется, история может напомнить „Лолиту“ Набокова...