Ольга Бузова — обладательница абсолютного слуха и красивого голоса. По мнению Ольги Бузовой
Ольга Бузова на фестивале „Новый МузОN“ представила новую песню на слова Михаила Гуцериева „Верни“. За день до презентации трека 37-летняя артистка заявила журналистам о своем прогрессе в качестве певицы. Сославшись на своего педагога, она заявила, что обладает диапазоном в три октавы.
„В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух, — это я знала всегда“, — отметила Бузова.
По словам исполнительницы, сейчас она занята съемками клипа на песню „Верни“. Артистка отметила, что ролик будет посвящен истории ее большой любви, которая разворачивалась в „бандитском Петербурге 90-х“. Она также призналась, что часто вспоминает и анализирует эту историю. Саму композицию певица назвала „саундтреком своей жизни“.
При этом несложные подсчёты показывают, что на момент окончания 90-х годов Ольге не было и 14 лет. Кажется, история может напомнить „Лолиту“ Набокова...