18.04.2023, 12:00
Автору песни „Алла будет петь“ пришлось оправдываться перед рассерженными „патриотами России“
ФОТО: Youtube
14 апреля вышла песня „Алла будет петь“ в исполнении Кристины Орбакайте. Композиция приурочена ко дню рождения матери артистки Аллы Пугачевой — 15 апреля Примадонна отпраздновала 74-летие. Поэтесса Наталья Касимцева в беседе с Prozvezd.info оправдалась за нападки в свой адрес из-за этой чересчур актуальной песни.
Касимцева объяснила, что действительно написала слова к композиции, однако они не были привязаны к сегодняшним событиям. „Дело в том, что текст „Алла будет петь“ был написан очень давно, и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому, этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире“, — заявила поэтесса.