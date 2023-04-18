Автору песни „Алла будет петь“ пришлось оправдываться перед рассерженными „патриотами России“

Касимцева объяснила, что действительно написала слова к композиции, однако они не были привязаны к сегодняшним событиям. „Дело в том, что текст „Алла будет петь“ был написан очень давно, и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей. Поэтому, этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире“, — заявила поэтесса.