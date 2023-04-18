Известная пианистка Полина Осетинская представит шедевры барочной музыки из классики мирового кинематографа
17 мая в Таллине, на сцене Русского театра, впервые за более чем 35 лет с долгожданным концертом выступит одна из самых выдающихся пианисток XXI века - Полина Осетинская. Шедевры Баха, Генделя, Пёрселла и Рамо из эпохальных фильмов культовых режиссеров можно будет услышать в образцовом исполнении Полины.
Ее выступления завораживают. Всегда стильная и совершенная, она впечатляет не только вдохновенной исполнительской игрой и виртуозной техникой, но и великолепным внешним обликом. В ее интерпретации даже самые известные и часто исполняемые фортепианные шедевры приобретают новые звуковые и смысловые оттенки. Божественный талант, безупречное чувство меры и достоинства, характерные для этой пианистки, гарантируют ей любовь меломанов всего мира.
„Ее тон глубокий и богатый, ее артикуляция безупречна, а чувство пульса музыки, которую она играет, так же естественно, как дыхание — этому нельзя научить“, - пишет про нее издание „Klassisk Musikk“.
„Ювелирное мастерство“, – так оценивают игру Полины Осетинской музыкальные критики. Грандиозный успех к ней пришел в еще детстве. Будучи вундеркиндом, свой первый сольный концерт в Вильнюсской консерватории она дала уже в шесть лет, а спустя несколько лет впервые выступила и в Риге. С легкостью и азартом пианистка завоевала народную любовь и международную известность, избавившись от ярлыка ребенка-вундеркинда и став одной из самых ярких пианисток современности.
Сегодня Полина Осетинская – желанный гость всех ведущих концертных залов мира. Ее приглашают выдающие дирижеры, ее с восторгом принимают на знаменитых фестивалях Европы и США. Так, в июле 2019-го она с успехом дебютировала на знаменитом Зальцбургском фестивале.
В ее концертных программах, как и в ее облике, нет ничего случайного. Очередным доказательством станет большой сольный концерт „Музыка барокко в авторском кинематографе“. Полина Осетинская исполнит музыкальные шедевры европейских классиков барочной музыки, чьи произведения стали важной частью культовых работ лучших режиссеров XX века. Андрей Тарковский, Фрэнсис Форд Коппола, Ларс фон Триер, Ингмар Бергман и Питер Гринуэй использовали эту музыку в своих знаменитых картинах -- „Солярис“, „Крестный отец“, „Рассекая волны“, „Осенняя соната“, „Контракт рисовальщика“. Великая музыка стала важнейшим средством драматургии и перестала восприниматься кинозрителями просто фоном.
Нестандартность музыкального мышления, неподдельное обаяние, безупречность в деталях – вот, что отличает творчество Полины Осетинской. Не пропустите уникальную возможность лично услышать виртуозную пианистку!