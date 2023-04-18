Известная пианистка Полина Осетинская представит шедевры барочной музыки из классики мирового кинематографа

Ее выступления завораживают. Всегда стильная и совершенная, она впечатляет не только вдохновенной исполнительской игрой и виртуозной техникой, но и великолепным внешним обликом. В ее интерпретации даже самые известные и часто исполняемые фортепианные шедевры приобретают новые звуковые и смысловые оттенки. Божественный талант, безупречное чувство меры и достоинства, характерные для этой пианистки, гарантируют ей любовь меломанов всего мира.

„Ее тон глубокий и богатый, ее артикуляция безупречна, а чувство пульса музыки, которую она играет, так же естественно, как дыхание — этому нельзя научить“, - пишет про нее издание „Klassisk Musikk“.

„Ювелирное мастерство“, – так оценивают игру Полины Осетинской музыкальные критики. Грандиозный успех к ней пришел в еще детстве. Будучи вундеркиндом, свой первый сольный концерт в Вильнюсской консерватории она дала уже в шесть лет, а спустя несколько лет впервые выступила и в Риге. С легкостью и азартом пианистка завоевала народную любовь и международную известность, избавившись от ярлыка ребенка-вундеркинда и став одной из самых ярких пианисток современности.

Сегодня Полина Осетинская – желанный гость всех ведущих концертных залов мира. Ее приглашают выдающие дирижеры, ее с восторгом принимают на знаменитых фестивалях Европы и США. Так, в июле 2019-го она с успехом дебютировала на знаменитом Зальцбургском фестивале.