Таллиннский камерный оркестр даст „Карт-бланш“, или концерт без объявления программы

Акцией музыканты хотят привлечь внимание к тому, что люди способны гораздо острее воспринимать музыку, если не объяснять ее значение и не сообщать, какие эмоции человек должен испытывать. „Чем человек больший меломан, тем более широкое и обширное впечатление, очевидно, подарит ему прослушивание „Карт-бланш“, – говорит один из ведущих лиц концерта, концертмейстер группы виолончелей Таллиннского камерного оркестра Лехо Карин.

„Спонтанности, сиюминутной эмоции и впечатлений, которые происходят из настроения, мы и сами больше всего ищем при прослушивании музыки в свободное время. Если не знаешь заранее, какую музыку будут играть, различное сочетание стилей и жанров действительно может удивить и подтолкнуть воображение. Если же нам досконально объясняют, если управляют нашими эмоциями, нюансы восприятия теряются“, – добавляет он.

Современный мир склонен избыточно фиксироваться на именах, что неизбежно загоняет слушателя в рамки. Этим концертом Таллиннский камерный оркестр хочет освободить исполняемую музыку от оков, чтобы слушатели смогли сфокусироваться на собственных переживаниях. У человек должна оставаться возможность воспринимать музыку с чистого листа, ведь так он получит наиболее живые впечатления, считают организаторы концерта.

Концертный формат „Карт-бланш“, который будет представлен 21 апреля в Viimsi Artium, не является чем-то новым в мировом масштабе, однако и не очень распространен. Информация о солистах держится в тайне, а программы публика получает только после окончания концерта. На сцене Таллиннский камерный оркестр, в роли художника по свету участие примет Прийду Адлас.