Концерт Инстасамки в MJ Club отменён: Не готовы документы и политическая ситуация неблагоприятная
Концерта Инстасамки, который должен был состоятся в эту пятницу в MJ Club, все-так отменили. По словам организатора Юрия Метса, концерт невозможно провести из-за того, что документы у артистов не готовы и политическая ситуация также неблагоприятная. Все деньги за билеты будут возвращены. Инфо ниже!
„Все у кого остались билеты пришлите нам данные для получения возврата!
Для того, чтобы вернуть билет, вам необходимо отправить нам билет, квитанцию и счет для возврата!
Возврат может получить только покупатель!
Мы делаем возврат в течение 30 дней.
Написать нужно на info@mjproduction.ee
Вам не придет ответ отдельно при отправке запроса! Ответ только автоматический *ответы мы не пишем отдельно потому что приходит много писем разом! Мы связываемся только с теми у кого ошибки в предоставленных данных!
Переносы или отмены не в интересах организатора!
Ждём всех к нам в клуб каждые выходные!“,- сообщает организатор концерта.
В эту пятницу в Mj Club все равно состоится вечеринка - в честь отмены концерта Инстасамки.
Двери открываются в 23:00
Вход до полуночи 2 евро.