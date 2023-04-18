Концерт Инстасамки в MJ Club отменён: Не готовы документы и политическая ситуация неблагоприятная

„Все у кого остались билеты пришлите нам данные для получения возврата!

Для того, чтобы вернуть билет, вам необходимо отправить нам билет, квитанцию и счет для возврата!

Возврат может получить только покупатель!

Мы делаем возврат в течение 30 дней.

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Переносы или отмены не в интересах организатора!

Ждём всех к нам в клуб каждые выходные!“,- сообщает организатор концерта.

В эту пятницу в Mj Club все равно состоится вечеринка - в честь отмены концерта Инстасамки.

Двери открываются в 23:00

Вход до полуночи 2 евро.