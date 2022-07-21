18.04.2023, 16:00
Конец эпохи: на Бродвее в последний раз показали „Призрака оперы“
ФОТО: | REUTERS
В театре „Маджестик“ на Бродвее в Нью-Йорке в последний раз показали мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера „Призрак оперы“. Об этом сообщает The New York Times.
За 35 лет со дня премьеры постановку показали на сцене театра 13 981 раз. Гостями последнего показа стали артисты, исполнившие роли в оригинальной постановке в 1988 году.
Сам Эндрю Ллойд Уэббер в прощальной речи сказал, что посвящает последний показ постановки 43-летнему сыну Николасу, скончавшемуся от рака несколько недель назад.
Но есть и хорошая новость. Прощаться с „Призраком“ никто не собирается. По словам продюсеров, мюзикл планируют вернуть на сцену, однако сперва ему нужно „отдохнуть“. Но на какое время он уходит в „творческий отпуск“ — неизвестно.