Конец эпохи: на Бродвее в последний раз показали „Призрака оперы“

За 35 лет со дня премьеры постановку показали на сцене театра 13 981 раз. Гостями последнего показа стали артисты, исполнившие роли в оригинальной постановке в 1988 году.

Сам Эндрю Ллойд Уэббер в прощальной речи сказал, что посвящает последний показ постановки 43-летнему сыну Николасу, скончавшемуся от рака несколько недель назад.

Но есть и хорошая новость. Прощаться с „Призраком“ никто не собирается. По словам продюсеров, мюзикл планируют вернуть на сцену, однако сперва ему нужно „отдохнуть“. Но на какое время он уходит в „творческий отпуск“ — неизвестно.