ФОТО | Русский театр ставит спектакль по мотивам поэмы Леси Украинки - под открытым небом, с цирковыми трюками и песнями на украинском

В фокусе спектакля Русского театра – драматическое столкновение двух цивилизаций, языческой и мирской. И столкновение это происходит на самом нежном, трепетном и уязвимом пространстве любовных чувств.

„История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке“, - стоит в описании спектакля.

Спектакль будет наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут плоть, характерную пластику, воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie.

За спектаклем стоит международная команда: режиссер и художник Михаил Краменко из Израиля, художник по костюмам Валентина Зачиняева из Латвии, балетмейстер – Ольга Привис из Эстонии, а в качестве композитор выступил член эстонской ансамбля Dagö Пеэтер Ребане. Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.

Сам спектаклю пройдет на трех языках: действие будет происходить на русском, песни будут исполняться на украинском, а на эстонском языке будут разговаривать „духи природы“.

Организаторы отмечают, что спектакли пройдут в любую погоду - не страшны даже ветер с дождем. Зрителям бояться не стоит, так как зрительские трибуны защищены от стихии.

Кроме того, специально в честь спектакля Русский театр запускает новый десерт.

Премьера спектакля „Мавка. Песня леса“ состоится 25 мая. Больше информации - здесь.