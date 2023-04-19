Филипп Киркоров рассекретил новые отношения

„Я в одночасье решил, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, моё сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться“, — кокетничает певец.