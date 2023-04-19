Филипп Киркоров рассекретил новые отношения(2)
Филипп Киркоров всегда находится в центре внимания СМИ. 55-летний артист обычно не скрывает подробности личной жизни и охотно делится новостями с поклонниками. Но в последнее время поп-король стал меньше говорить о возлюбленных. Оказалось, что Киркоров уже три месяца состоит в отношениях с новой избранницей. Об этом он рассказал в беседе со Starhit.
„Я в одночасье решил, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, моё сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться“, — кокетничает певец.
Пока неизвестно, кто именно новая возлюбленная 55-летнего артиста. Некоторые поклонники приписывают Киркорову отношения с диджеем Катей Гусевой. Но сам Филипп не раз признавался, что главной женщиной в его жизни по-прежнему остается Алла Пугачева, с которой они были в браке и развелись в 2005 году.